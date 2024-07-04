"Киевстар" закупит 848 промышленных генераторов для работы во время блэкаутов

Национальный оператор электронных коммуникаций увеличит парк генераторов, а также литиевых аккумуляторов для усиления устойчивости сети связи во время блэкаутов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

Компания "Киевстар" дополнительно закупит 848 промышленных генераторов, которые имеют большие мощности по сравнению с переносными генераторами, для поддержания устойчивости сети мобильной связи во время отключений света.

"Мы продолжаем укреплять энергонезависимость сети, осуществляем замену элементов питания, закупаем дополнительные генераторы. Компания вложила в этот проект уже более 1 млрд грн", – прокомментировал начальник департамента операционной поддержки Киевстара Виталий Губенко.

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Отмечается, что с начала большой войны компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов, которые используются как резервный источник питания во время отключений электроэнергии.

В сообщении также говорится, что в ближайшее время "Киевстаром" будет закуплено еще 61 766 литиевых аккумуляторов.

Сообщается, что сейчас 2322 генератора поддерживают работу ключевых объектов телеком-сети Киевстар в случаях обесточивания.

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С начала 2022 года для обеспечения работы генераторов было использовано 1,3 млн литров дизтоплива и более 0,5 млн литров бензина.

Напомним:

VEON через свою дочернюю компанию "Киевстар" намерен увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд долларов США в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год.

Во время отключений электроэнергии люди массово переходят на мобильный интернет. Это приводит к резкому росту нагрузки на сети мобильных операторов, что, в свою очередь, вызывает проблемы со связью.