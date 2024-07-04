Россияне ночью ударили по энергообъекту на Черниговщине

Во время ночной атаки российский дрон попал в энергетический объект на Черниговщине.

Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.

"К сожалению, вражеский шахед попал в один из объектов области", - сообщил он.

На сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением.

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Напомним:

В четверг 4 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

В ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали 22-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", защитникам удалось сбить 21 вражеский дрон.

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Экономическая правда.