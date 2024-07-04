Россияне ночью ударили по энергообъекту на Черниговщине
Четверг, 4 июля 2024, 08:45 -
Во время ночной атаки российский дрон попал в энергетический объект на Черниговщине.
Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.
"К сожалению, вражеский шахед попал в один из объектов области", - сообщил он.
На сейчас без электроснабжения остаются 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением.
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Напомним:
В четверг 4 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.
В ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали 22-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", защитникам удалось сбить 21 вражеский дрон.
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Экономическая правда.
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