Дискуссия между властью и бизнесом о повышении налогов завершилась ничем - СМИ

Состоялась двухчасовая дискуссия между Советом предпринимателей и представителями власти (ОП, правительства, Рады) относительно пакета повышения налогов, но она ничем не закончилась.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

Большая часть встречи прошла за обсуждением не налогового законопроекта, а предложения бизнеса по альтернативным источникам наполнения бюджета, отмечают два собеседника Forbes.

Среди альтернатив, которые звучали от членов Совета предпринимателей, были детенизация экономики. В частности:

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борьба с заработной платой в "конвертах";

борьба со схемой оптимизации налогов, через умножение компанией большого количества ФЛП;

проведение ревизии среди бизнеса по поводу того, кто меньше платит налогов, чем средний показатель по отрасли, и стимулирование их платить больше;

детенизация таможни (борьба с контрабандой).

Члены Совета предпринимателей не предоставили расчетов потенциального влияния на бюджет в случае применения таких ограничений, говорит собеседник, который присутствовал на встрече.

Также среди предложений, которые звучали от Совета предпринимателей, был отказ от программы "украинского кэшбека", что должно принести бюджету Украины дополнительные 1-3 миллиарда в год.

Присутствующие госслужащие согласились, что нужна детенизация, но она не даст быстрого результата, тогда как финансирование армии нужно немедленно.

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Налоги будут повышены, но дискуссии о деталях продолжаются, пишет издание.

Как альтернатива военному сбору рассматривается возможность повышения НДС. Впрочем, окончательных решений еще нет, и консультации продолжатся в профильном комитете.

"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напомним:

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

Торгово-промышленная палата Украины призывает воздержаться от законопроекта №11416, который повышает существующие и вводит новые ставки военного сбора.

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.