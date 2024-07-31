Проект на 155 млн евро: европейцы готовы инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине

Европейские инвестиционные компании готовы вкладывать средства в строительство 5 мусороперерабатывающих заводов в Ивано-Франковской области.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил по итогам встречи с послом Германии в Украине Мартином Егером и руководителями ряда инвестиционных компаний, участвовавших в строительстве мусорообрабатывающей инфраструктуры в странах ЕС, Турции и Египте.

По словам министра, он услышал от них реальную готовность инвестировать в развитие мусорообрабатывающей инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

"Кластер будет состоять из 5 заводов, которые будут совокупно перерабатывать более 470 тыс. тонн отходов в год. Стоимость проекта – более 155 млн евро. Здесь реальная готовность и заинтересованность общин, поэтому проект активно движется", - рассказал Стрелец.

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Он также отметил, что инвесторы приходят уже с пониманием, как это должно работать в той или иной области и предлагают конкретные решения.

Стрелец призвал все остальные области также приобщаться к развитию системы управления отходами в Украине.

"Уверен, что Ивано-Франковская, Полтавская, Одесская, Киевская и Закарпатье станут хорошими примерами для других регионов и они также пойдут по этому пути. Украина, наконец, получит более 200 новых современных заводов европейского образца", - отметил министр.

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Напомним:

В Миндовкольле ищут инвесторов для строительства мусорообрабатывающих заводов: нужно 4-5 млрд евро.

Экономическая правда