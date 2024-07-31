Еще один украинский банк присоединился к поддержке индустриальных парков

"Укргазбанк" присоединился к инициативе финансирования индустриальных парков Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Еще один банк присоединился к поддержке индустриальных парков - Минэкономики и Укргазбанк подписали соответствующий договор", - говорится в сообщении.

Отныне, инициатор создания или управляющая компания индустриальных парков могут подавать заявки на получение государственного стимулирования по двум ключевым направлениям:

Реклама:

безвозвратное финансирование для обустройства индустриальных парков и строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры;

получение компенсации расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

Ожидается, что в ближайшее время Минэкономики заключит аналогичный договор еще с одним государственным банком.

Напомним:

Количество работающих индустриальных парков (ИП) в Украине до конца 2024 года может увеличиться как минимум до 20 (на сегодня уже работают 15), а в 2025 году их может работать не менее 30.

Реклама:

Сейчас в Реестр индустриальных парков внесено 86 парков, в частности в 2024 году - 18.

Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры.

Экономическая правда.