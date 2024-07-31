Промышленная активность в Китае сокращается третий месяц подряд: причины

Активность промышленных предприятий в Китае спадает третий месяц подряд на фоне слабого спроса.

Об этом сообщает Bloomberg.

В июле производственная активность в Китае сократилась третий месяц подряд, оставив экономику на слабой траектории, что подрывает усилия Пекина, направленные на поддержание более быстрого роста.

Отмечается, что официальный индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающих отраслях достиг 49,4. Этот показатель совпал с прогнозами экономистов и оказался немного хуже июньского показателя 49,5.

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Индикатор остается ниже 50-отметки, отделяющей рост от спада, в течение всех месяцев, кроме трех, начиная с апреля 2023 года.

Индекс непроизводственной активности в строительстве и сфере услуг упал до 50,2, что ниже среднего прогноза 50,3 и свидетельствует о замедлении роста по сравнению с июнем.

Сообщается, что внутреннее потребление является слабым, в то время как экспорт также сталкивается со встречными ветрами на внешних рынках.

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В этом году экономика Китая развивалась неравномерно: производство временами было ярким пятном, в то время как потребление было отягощено затянувшимся кризисом на рынке недвижимости.

Напомним:

Китай ужесточил экспортный контроль за дронами, которые могут использоваться в военных целях, в ответ на растущую критику со стороны США и их союзников из-за поддержки России в войне в Украине.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.