Промышленная активность в Китае сокращается третий месяц подряд: причины
Активность промышленных предприятий в Китае спадает третий месяц подряд на фоне слабого спроса.
Об этом сообщает Bloomberg.
В июле производственная активность в Китае сократилась третий месяц подряд, оставив экономику на слабой траектории, что подрывает усилия Пекина, направленные на поддержание более быстрого роста.
Отмечается, что официальный индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающих отраслях достиг 49,4. Этот показатель совпал с прогнозами экономистов и оказался немного хуже июньского показателя 49,5.
Индикатор остается ниже 50-отметки, отделяющей рост от спада, в течение всех месяцев, кроме трех, начиная с апреля 2023 года.
Индекс непроизводственной активности в строительстве и сфере услуг упал до 50,2, что ниже среднего прогноза 50,3 и свидетельствует о замедлении роста по сравнению с июнем.
Сообщается, что внутреннее потребление является слабым, в то время как экспорт также сталкивается со встречными ветрами на внешних рынках.
В этом году экономика Китая развивалась неравномерно: производство временами было ярким пятном, в то время как потребление было отягощено затянувшимся кризисом на рынке недвижимости.
Напомним:
Китай ужесточил экспортный контроль за дронами, которые могут использоваться в военных целях, в ответ на растущую критику со стороны США и их союзников из-за поддержки России в войне в Украине.
В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.