Очередная попытка уменьшения расходов Intel может оставить без работы тысячи людей

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16 июля 2024, 08:30 — Дана Гордийчук
Как выбрать безопасный, недорогой и энергоемкий аккумулятор для квартиры и каких ошибок следует избегать при подключении бесперебойника в домашних условиях? (укр)
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22 мая 2024, 08:15 — Экономическая правда