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Очередная попытка уменьшения расходов Intel может оставить без работы тысячи людей

Среда, 31 июля 2024, 15:21 - https://mezha.media/2024/07/31/intel-skorochennia-pratsivnykiv/
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Экономическая правда
Укр / Рус
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