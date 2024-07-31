Организаторы земельных аукционов заработали более 1 миллиарда: где продали больше всего

Цена на землю по результатам торгов в 2024 году выросла более чем в 1,5 раза.

Об этом сообщает пресс служба Prozorro Продажи.

Организаторы земельных аукционов в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи заработали более 1 млрд с начала 2024 года.

Сообщается, что земельные торги объявляли 1200 организаторов. За этот период проведено 5300 аукционов.

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Юрлица, которые с 1 января могут покупать земли, приобрели 75 сельхозучастков на 17,8 млн. Коммунальную и государственную землю несельскохозяйственного назначения и частных сельхозземель продано на 497,5 млн. Еще 188,4 млн принесла реализация арестованной земли.

Отмечается, что почти 358,2 млн составили доходы с аренды участков.

В среднем цена на землю по результатам торгов в 2024 году выросла более чем в 1,5 раза.

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За земли на е-аукционах торговались почти 7400 участников. Конкуренция на торгах в целом составляет около трех участников.

Больше всего участков с начала года реализовали в Днепропетровской области - 669 успешных аукционов. Далее следуют Львовская (463), Одесская (430), Черкасская (417) и Кировоградская (302) области.

Сейчас более 900 торгов находятся на этапе закрытия сделок и могут пополнить бюджеты разных уровней еще более чем на 247 млн.

Для продажи и аренды в системе Prozorro.Продажи доступно почти 2400 участков общей стартовой стоимостью 912,9 млн.

Напомним:

За три года с момента открытия земельного рынка в Украине было продано 567 000 га земли. Наиболее востребованными были угодья на Полтавщине.

По меньшей мере 1283 га продали украинские компании за почти 3 месяца, по состоянию на 18 марта 2024 года. Так, после открытия рынка земли для юридических лиц, несмотря на ожидания, бизнес начал продавать землю, а не покупать.