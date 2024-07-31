В России продлили запрет вывоза бензина до октября

Правительство РФ приняло решение запретить экспорт автомобильного бензина в сентябре и октябре.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Запрет экспорта бензина из РФ, установленный на период с 1 марта по 31 августа текущего года для защиты внутреннего рынка, был временно отменен на период с 20 мая по 30 июня, а затем правительство решило оставить экспорт открытым еще на июль, считая ситуацию стабильной.

Резкое повышение оптовых цен на бензин на биржевых площадках РФ в течение июня и июля уничтожило маржу розничных операторов, сделав их работу убыточной. Лишь в конце июля наметился ценовой спад в оптовом секторе на фоне планов властей о возобновлении запрета на экспорт бензина с августа.

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Отмечается, что простой мощностей переработки нефти в августе снизится на 33% к июлю на фоне завершения ремонтов на ряде российских заводов. Однако в сентябре объем простоя резко увеличится с началом осенней ремонтной кампании.

Сообщается, что объем запасов бензина в РФ сейчас на 1% выше, чем год назад. Экспорт бензина из РФ в июле снизился на 33%, а поставки на внутренний рынок выросли на 5%.

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