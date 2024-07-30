Новости 30 июля: дней без отключений станет больше, новые дискуссии о повышении налогов
О чем все говорили сегодня?
Об электроэнергии: Вторник 30 июля является первым днем месяца, когда нет отключений электроэнергии, и при условии отсутствия вражеских атак на энергообъекты таких дней в ближайшие три месяца станет больше.
В среду 31 июля, как и 30 июля, графики отключения электроэнергии не планируются.
О повышении налогов: Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.
Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте относительно возможных форматов повышения налогов.
Министерство финансов признает риск увеличения теневой экономики в связи с повышением налогов, но надеется, что бизнес сделает правильный выбор.
31 июля состоится заседание созданного президентом Зеленским Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, на котором будут обсуждаться инициативы правительства по повышению налогов.
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