Все разделы
Укр / Рус

В РФ масштабный пожар на предприятии, производящем электронику для ракет

Вторник, 30 июля 2024, 18:01 - Виктор Волокита

В российском Екатеринбурге загорелось предприятие "НПО автоматики", на котором производятся системы управления для космических ракет.

Источник: российские СМИ "Медуза", "Сирена"

Детали: Российские СМИ пишут, что горит цех с химической продукцией, а крыша и стены здания начали обваливаться. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров и постепенно расширяется.

В городе распространяются едкие пары дыма. Дым видно со всех уголков Екатеринбурга.

Реклама:

Украинская правда

Россия война
Реклама:
Материалы по теме
В российских магазинах исчезла часть продуктов после депортации мигрантов - росСМИ 30 июля 2024, 16:36
В России хотят легализовать криптовалюту для обхода санкций 30 июля 2024, 13:34
Производитель "Милки" и "Орео" засекретил данные о прибыли в России - B4Ukraine 30 июля 2024, 12:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте