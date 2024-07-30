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США получили от Казахстана одно из крупнейших месторождений редких металлов

Вторник, 30 июля 2024, 17:49 - Алексей Артемчук

Благодаря Казахстану, США надеется ослабить монополию Китая на критически важные полезные ископаемые.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского государственного фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

Казахстанская компания Казгеология и американская Соѵе Capital создали совместное предприятие (СП), которое будет заниматься поиском редкоземельных элементов (REEs) в Казахстане.

Сообщается, что согласно подписанным документам компании Казгеология будет принадлежать 25%, Cove Kaz Capital Group - 75% предприятия.

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Редкоземельные элементы играют ключевую роль в производстве высокотехнологичных изделий - электромобилей, ветрогенераторов, смартфонов, военной техники, лазеров, магнитов, портативной электроники, микрофонов и динамиков. 

"На участке есть множество редкоземельных металлов, в первую очередь четыре элемента, используемых в производстве постоянных магнитов: неодим, празеодим, диспрозий и тербий", – сказал управляющий партнер и основатель Соѵе Capital Пини Альтхаус.

Отмечается, что месторождение также имеет значительные запасы иттрия, спрос и предложение на который еще предстоит полностью оценить.

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Проект находится на ранних стадиях реализации, предварительные технико-экономические обоснования указывают на наличие 380 000 тонн редкоземельных металлов. 

"Нужно несколько лет, чтобы разработать ресурс, убедиться, что металлы могут быть обработаны, и проверить наши запасы, прежде чем мы начнем рассматривать сценарии добычи и рентабельность", – пояснил управляющий партнер Cove Capital.

Кроме того, Cove Capital ведет переговоры с правительством Казахстана о строительстве завода по переработке редкоземельных металлов, капиталовложения в который могут составить 500 млн долл. Этот объект может стать промышленным хабом и альтернативой экспорта этих металлов в Китай.

Экономическая правда

США Казахстан металл добыча
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