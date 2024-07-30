АРМА ищет управляющего для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино"

Комплекс остается в удовлетворительном состоянии однако, на складе хранится около 300 тонн просроченной продукции и сырья, которое требует утилизации.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что вскоре АРМА объявит конкурс на избрание управляющего.

Комплекс имеет большой потенциал для развития и создания до тысячи рабочих мест. Стоимость комплекса оценивается в более 558 миллионов гривен. Предприятие владеет лицензией на производство и занимается дистрибуцией.

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Сообщается, что стратегический для региона завод может начать работу сразу после назначения.

25 июля во время рабочей поездки в Днепропетровскую область заместитель Председателя АРМА Григол Катамадзе осмотрел этот актив.

Осмотр подтвердил, что комплекс находится в удовлетворительном состоянии, а полный запуск производства позволит обеспечить рабочими местами более тысячи жителей региона.

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Эффективный управляющий сможет снабжать регион продуктами питания, создать рабочие места и обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет.

Однако, на складе хранится около 300 тонн просроченной продукции и сырья, которое требует утилизации. Продукция завода не является арестованной, но из-за ее хранения на территории завода, АРМА подходит к вопросу управления активом системно.

Это не останавливает процесс отбора управляющего, а свидетельствует о том, что АРМА делает все возможное для повышения инвестиционной привлекательности активов.

Вскоре АРМА объявит конкурс на избрание управляющего. Всех заинтересованных лиц призываем присоединиться к участию в конкурсе и побороться за возможность развивать мощности завода, тем самым усиливая экономику Украины.

Напомним:

В управление государству передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака на почти 400 млн грн.

АРМА объявило конкурс на отбор оценщика ТРЦ Gulliver и уже осматривает офисные помещения.