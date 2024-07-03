Глава Nvidia заработал 170 миллионов долларов на продаже акций компании

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг в июне продал акций компании на сумму почти 169 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что это стало самой большой суммой, которую он получил за один месяц, поскольку ненасытный спрос на чипы, используемые для работы искусственного интеллекта, поднял стоимость акций до новых вершин.

Продажа 1,3 миллиона акций, первая в этом году, состоялась в течение месяца, когда рыночная стоимость Nvidia впервые поднялась выше 3 триллионов долларов США.

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Это ненадолго сделало ее самой дорогой компанией в мире и подтолкнуло 61-летнего Хуанга к немногочисленной группе сверхбогатых людей с состоянием более 100 миллиардов долларов.

Согласно документам, серия сделок была совершена в рамках торгового плана 10b5-1, принятого в марте.

Доминирующая доля Nvidia на рынке высококлассных ускорителей сделала ее одним из крупнейших бенефициаров увлечения искусственным интеллектом. Благодаря росту акций более чем на 150% с начала года, состояние Хуана за последние шесть месяцев выросло более чем вдвое - до 63,7 миллиарда долларов.

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Сооснователь компании занимает 13-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с состоянием в 107,7 миллиардов долларов.

Напомним:

Трейдеры заработали почти 5 миллиардов долларов на резкой распродаже акций разработчика микросхем для искусственного интеллекта Nvidia.

Французский антимонопольный регулятор предъявит Nvidia обвинения в антиконкурентных действиях. Это первый случай таких действий против производителя компьютерных чипов.

Экономическая правда.