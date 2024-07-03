Bloomberg: Китай с Россией разрабатывает беспилотник похожий на "Шахед"

Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский "Шахед", которым активно атакуют Украину.

Источник: Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом

Детали: Официальные лица не идентифицировали беспилотник, который разрабатывается, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что Китай разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Как говорится в статье Bloomberg, в 2023 году компании провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию, сообщили чиновники, которые попросили не называть их имен, чтобы не разглашать частную информацию. По их словам, китайские беспилотники еще не использовались в Украине.

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Некоторые страны считают, что предоставление России беспилотников для нападения пересечет границу летальной помощи, сказали двое чиновников.

Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что, по оценкам США, Китай взвешивает, присылать ли полностью построенные беспилотные летательные аппараты, но в то же время присылает комплекты, из которых можно сделать ударные дроны.

По словам собеседника, США все еще не пришли к выводу, что Китай посылает летальную помощь России, хотя и признают, что другие страны могут иметь другую интерпретацию.

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Напомним:

Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, которые используются в оружии или нужны для его производства.

Украинская правда