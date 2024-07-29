В Италии по запросу Украины арестовали активы бизнесмена РФ
Налоговая полиция Флоренции (Италия) арестовала активы российского бизнесмена на сумму 41 миллион евро по запросу антикоррупционной прокуратуры Киева.
Об этом сообщает издание ANSA со ссылкой на источники в следственных органах.
По данным источников, изъятые активы включают объекты недвижимости и акции компаний, которые были приобретены путем реинвестирования незаконных прибылей.
Бизнесмен находится под следствием за преступления, совершенные в Украине, включая коррупцию государственных служащих, мошенничество на сумму 60 миллионов евро и отмывание денег.
Считается, что бизнесмен, среди прочего, приобрел через трастовую компанию, базирующуюся во Флоренции, большой и роскошный комплекс недвижимости в городе.
В частности, среди арестованных активов были акции компании номинальной стоимостью в €3 миллиона и четыре объекта недвижимости стоимостью почти €38 миллионов, сообщают источники в правоохранительных органах.
Напомним:
Руководитель имуществом российского миллиардера Петра Авена согласился выплатить почти 1 млн долл за уклонение от санкций.
Экономическая правда.