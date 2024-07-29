АРМА ищет оценщика имущества ТРЦ Gulliver

АРМА объявило конкурс на отбор оценщика ТРЦ Gulliver и уже осматривает офисные помещения.

Об этом сообщает председатель АРМА, Елена Дума.

Отмечается, что по результатам заседания Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора субъектов оценочной деятельности Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по отбору оценщика ТРЦ Gulliver.

Прием документов для потенциальных оценщиков продлится до 15:00 12 августа 2024 года.

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Сообщается, что ответы на самые распространенные вопросы для желающих принять участие в отборе субъектов оценочной деятельности можно найти по ссылке.

"В то же время, продолжается системная работа по осмотру актива работниками АРМА. Агентством уже создана рабочая группа", – говорится в сообщении Думы.

Общая площадь актива составляет почти 152 тыс. кв м, тщательный и качественный осмотр такого объекта требует длительной работы. Сейчас осмотрены три нижних этажа паркинга и торговый центр.

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29 июля АРМА совместно с Национальной полицией Украины осуществляет осмотр офисных помещений.

Напомним:

АРМА начинает осмотр и оценку переданного ему в управление недвижимого имущества ТРЦ Gulliver.

В ТРЦ "Гулливер" заявили, что решение Шевченковского райсуда Киева о передаче ТРЦ в управление АРМА "является абсолютно не правосудным". Его обжалуют в апелляционном суде.