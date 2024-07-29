Еще один продукт в Украине подорожал: причина

Впервые с начала июля репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 15%.

Об этом сообщает East Fruit.

Отмечается, что впервые с начала июля украинские производители получили возможность повысить отпускные цены на репчатый лук.

В частности, производители отгружают репчатый лук по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг), что в среднем на 15% дороже, чем в начале прошлой недели.

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Игроки рынка считают, что причиной роста цен стал период межсезонья. Так, многие фермеры уже завершили реализацию имеющихся объемов репчатого лука, в то же время к уборке урожая более поздних сортов пока приступили лишь единичные хозяйства.

Тем не менее, сейчас репчатый лук в Украине стоит в среднем на 26% дешевле, чем в конце июля 2023 года. По мнению фермеров, понижательный ценовой тренд на рынке возобновится, как только предложение репчатого лука из местных хозяйств начнет увеличиваться.

Напомним:

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В Украине выросли отпускные цены на арбузы на 23%.