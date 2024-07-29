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Япония будет концентрировать промышленность в районах со значительным количеством энергии

Понедельник, 29 июля 2024, 14:00 - Алексей Артемчук

Районы с ядерными и возобновляемыми источниками энергии станут центрами, вокруг которых будет сосредотачиваться промышленность.

Об этом сообщает NHK.

С целью реализации безуглеродного общества и развития эффективной сети передачи электроэнергии премьер-министр Кисида выразил намерение ускорить рассмотрение новых систем поддержки и других мер для концентрации промышленности в районах с большим количеством электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и других источников.

Сообщается, что с целью достижения при этом экономического роста правительство планирует сформулировать новую национальную стратегию в течение этого финансового года. 

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Запланированное расположение дата-центров, которые потребляют много электроэнергии, находится далеко от районов с большим количеством возобновляемых источников энергии, и что развитие электросети является проблемой. 

Премьер-министр Кисида заявил: "Необходимо реализовать эффективный и действенный способ размещения промышленности, например, сосредоточить предприятия в районах, где поставляется безуглеродная энергия, и с этой точки зрения мы ускорим реализацию нормативно-правовых актов и систем".

Правительство планирует продолжать рассматривать конкретные системы поддержки и законодательные изменения, такие как субсидии, для привлечения промышленности в районы с большим количеством электроэнергии из возобновляемых источников и атомной энергетики.

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Напомним:

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Япония энергетика промышленность
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Экономическая правда
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