Председателем НКРЭКУ не верит в строительство "гигаватта Зеленского" до конца года

До конца 2024 года в Украине вряд ли успеют построить 1 ГВт новой генерации, как в начале июня анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил глава Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в интервью Forbes.

"Мое личное мнение, что вряд ли будет 1 ГВт, но тенденция положительная - многие инвесторы строят небольшие электростанции", - говорит Тарасюк.

Чтобы ускорить этот процесс, НКРЭКУ упростила для новых электростанций условия и стоимость присоединения.

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"Готовы индивидуально сопровождать каждый проект, если есть сложности как со стороны облэнерго, так и "Укрэнерго", - убеждает глава НКРЭКУ.

По его словам, построение распределенной газовой генерации - контролируемый процесс, поэтому не должно появиться больше генерации, чем система сможет принять.

Газовая генерация, как правило, подключается тогда, когда надо покрыть пики потребления. "В эти часы стоимость электричества самая дорогая, но средневзвешенная по суткам, месяцу, году должна быть приемлемой", - рассказал Тарасюк.

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Напомним:

Ранее экс-советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что не верит в построение 1 ГВт газовой генерации до конца года, который анонсировал президент Зеленский.

Прогноз по установлению до 1 ГВт газовой маневренной генерации - реалистичный и подтвержден четкими конкретными проектами: сейчас уже есть несколько десятков МВт.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.