ЕС готовит стратегию "кнута и пряника" в торговле с США при администрации Трампа

ЕС предложит Дональду Трампу быстрое торговое соглашение с США, если он получит второй срок на посту президента, и целевой ответ в случае введения им штрафных тарифов на товары ЕС.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Чиновники ЕС считают подход "кнута и пряника" лучшим ответом на обещание Трампа ввести минимальный тариф в размере 10 процентов, что, по их оценкам, может уменьшить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро ежегодно.

Переговорщики планируют обратиться к команде Трампа, если он победит на выборах в ноябре, до того, как он официально станет президентом, чтобы обсудить, какие американские товары ЕС мог бы покупать в больших количествах.

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Если переговоры по улучшению торговли потерпят неудачу, и Трамп введет высокие тарифы, торговый департамент Европейской комиссии составляет списки импортных товаров, на которые можно будет наложить пошлины в размере 50 процентов или более.

"Мы должны показать, что являемся партнером для США, а не проблемой", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС. "Мы будем искать соглашения, но готовы защищаться, если это понадобится. Мы не будем руководствоваться страхом".

Напомним:

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В ЕС инициировали процедуру чрезмерного дефицита бюджета против семи стран-членов после заседания Совета Евросоюза в пятницу.

Экономическая правда.