Оператор электросети Китая увеличивает инвестиции для поддержки "зеленой" энергетики

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corp. of China) увеличит инвестиции в свою сеть на 13% до рекордных $83 млрд в 2024 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетный план компании.

Отмечается, что этот шаг направлен на устранение "узких мест" в передаче электроэнергии и поддержку использования возобновляемых источников энергии.

Китай, который все еще в значительной степени зависит от угольной энергетики, активно переходит на возобновляемые источники энергии. Однако этот переход сдерживается недостаточной пропускной способностью сетей, что затрудняет передачу солнечной и ветровой энергии от мест производства к потребителям.

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Расширение инфраструктуры электросетей обычно требует использования меди и алюминия, и State Grid — крупнейший в мире покупатель меди. Корпорация планирует укрепить сеть линий сверхвысокого напряжения, которые передают электроэнергию из отдаленных пустынных регионов, где расположены основные базы возобновляемой энергетики, в основные центры потребления и промышленного спроса.

Экономическая правда.

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