Украинские банки ожидают притока средств клиентов - опрос НБУ

Украинские банки зафиксировали приток средств клиентов и ожидают продолжения этого тренда.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на результаты ежеквартального опроса НБУ о банковском фондировании.

В сообщении говорится, что во II квартале вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптового фондирования.

Финучреждения прогнозируют, что рост будет сохраняться и в дальнейшем, кроме оптового фондирования, объемы которого уменьшатся.

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Кроме того, средняя стоимость фондирования во II квартале продолжала снижаться.

"Доля фондирования в валюте снизилась и, по ожиданиям банков, будет снижаться в дальнейшем. Срочность фондирования несколько сокращалась третий квартал подряд, при этом во II квартале об этом сообщило меньшее, чем раньше, количество финучреждений", - рассказали в НБУ.

В Нацбанке также отметили, что общий объем капитала банков за последние 12 месяцев увеличился. Три четверти опрошенных ожидают сохранения такой тенденции.

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Напомним:

Украинские банки ожидают повышения спроса на все виды кредитов.

Экономическая правда