Мировые цены на нефть растут: каковы причины

Цены на нефть выросли на опасениях расширения конфликта на Ближнем Востоке после ракетного удара по оккупированным Израилем Голанским высотам.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 40 центов, или на 0,5%, до 81,53 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 34 цента, или на 0,4%, до 77,50 долл за баррель.

Сообщается, что на прошлой неделе Brent потеряла 1,8%, а WTI упала на 3,7% из-за падения спроса со стороны Китая и надежды на заключение соглашения о прекращении огня в Газе.

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В воскресенье кабинет безопасности Израиля уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и времени" ответа на субботний ракетный обстрел Голанских высот, в результате которого погибли 12 подростков и детей.

Поддерживаемая Ираном "Хезболла" отрицает ответственность за это нападение, самое смертоносное в Израиле или на аннексированной Израилем территории с момента нападения палестинской боевой группировки ХАМАС 7 октября, повлекшего войну в Газе.

Отмечается, что этот конфликт распространился на несколько фронтов и рискует перерасти в более широкий региональный конфликт.

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Что касается спроса на нефть, то общий импорт мазута в Китае упал на 11% в первой половине 2024 года. Это вызвало беспокойство относительно широких перспектив спроса в азиатском гиганте, крупнейшем мировом импортере нефти.

Напомним:

Цены на нефть несколько выросли в пятницу, но остаются на пути снижения третью неделю подряд.

Нефть падает в цене из-за переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке и опасений относительно спроса в Китае.