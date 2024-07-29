БЭБ прекратило подпольное производство жидкостей для курения: изъяло продукцию на 365 млн
Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет.
Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и СБУ.
Согласно сообщениям, общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет почти 365 млн грн.
Следствие установило, что группа лиц организовала в Киеве и Киевской области подпольное изготовление жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Полный цикл массового производства контрафактной продукции наладили в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.
"Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Для жидкостей использовали четыре основных компонента: никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы. Готовый товар распространялся по всей территории Украины", - рассказали в БЭБ.
Детективы БЭБ и сотрудники Киберполиции провели обыски на подпольном производстве, складских и офисных помещениях.
Из незаконного оборота БЭБ изъяло 1,8 млн единиц жидкости для электронных сигарет, более 15 тыс. одноразовых электронных устройств, почти 15 тыс. литров химического сырья, оборудование и фурнитуру для производства. Кроме того, более 6 млн грн в эквиваленте и 6 транспортных средств.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним:
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Экономическая правда