БЭБ прекратило подпольное производство жидкостей для курения: изъяло продукцию на 365 млн 

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и СБУ.

Согласно сообщениям, общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет почти 365 млн грн.

Следствие установило, что группа лиц организовала в Киеве и Киевской области подпольное изготовление жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Реклама:

Полный цикл массового производства контрафактной продукции наладили в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.

"Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Для жидкостей использовали четыре основных компонента: никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы. Готовый товар распространялся по всей территории Украины", - рассказали в БЭБ.

Реклама:

Детективы БЭБ и сотрудники Киберполиции провели обыски на подпольном производстве, складских и офисных помещениях.

Из незаконного оборота БЭБ изъяло 1,8 млн единиц жидкости для электронных сигарет, более 15 тыс. одноразовых электронных устройств, почти 15 тыс. литров химического сырья, оборудование и фурнитуру для производства. Кроме того, более 6 млн грн в эквиваленте и 6 транспортных средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним:

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконный ввоз элитных авто из-за границы под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Экономическая правда