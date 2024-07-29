ТРЦ Respublika Park: детали перехода на импортную электроэнергию

ТРЦ Respublika Park, недавно объявивший о переходе на импортную электроэнергию, раскрывает дополнительные детали этого решения.

Крупнейший торгово-развлекательный центр Украины и Восточной Европы продолжает адаптироваться к вызовам сегодняшнего дня, демонстрируя пример ответственного бизнеса и выбирая логичное, техническое решение для возможности работать.

"Переход на импортную электроэнергию - это не просто техническое решение, это стратегический шаг для обеспечения стабильности нашего бизнеса и поддержки энергетической системы Украины," - комментирует СЕО ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

Ключевые аспекты перехода на импортную электроэнергию:

Процесс перехода

ТРЦ заключил контракт с лицензированным поставщиком, способным обеспечить импорт электроэнергии из Словакии и Венгрии. Это позволило высвободить значительные мощности украинской генерации для других потребителей, что критически важно в условиях текущего дефицита.

Влияние на стоимость электроэнергии

Ожидается, что импортируемая электроэнергия будет дороже украинской. По оценкам, разница в стоимости составляет ориентировочно 30% и зависит от страны поставки и текущей стоимости электроэнергии на европейском рынке.

Последствия для арендаторов и посетителей

Переход на импортную электроэнергию не будет иметь моментального влияния на арендную плату для магазинов в ТРЦ Respublika Park. Вместо этого, это обеспечит стабильную и бесперебойную работу как самого ТРЦ, так и каждого арендатора.

Ожидается, что это положительно повлияет на увеличение товарооборота, что является ключевым показателем эффективности работы ритейл-бизнеса.

Гарантирует ли это бесперебойное электроснабжение?

Переход на импортируемую электроэнергию дает возможность работать бесперебойно. Это одно из требований, которое нужно соблюдать для избежания стабилизационных отключений по графикам, установленным НЭК "Укрэнерго".

Переход "Республика парк" на импортную электроэнергию является частью комплексной стратегии по энергообеспечению, которая включает ежедневную кропотливую работу энергетиков для соблюдения всех нормативов, установленных государством.

"Важно понимать, что использование импортируемой электроэнергии - это вклад в энергетическую безопасность всей страны," - добавляет Юлия Счастливая. "Мы не только обеспечиваем стабильную работу ТРЦ, но и помогаем сохранить дополнительные объемы электроэнергии для объектов критической инфраструктуры и населения."

ТРЦ Respublika Park продолжает демонстрировать ответственный подход к решению энергетических вызовов. Этот шаг является частью комплексной стратегии, которая включает также использование мощных генераторов и развитие инфраструктуры для электромобилей.

"Наша цель остается неизменной - быть надежным местом для шопинга и отдыха, независимо от внешних обстоятельств," - подытоживает Юлия Счастливая. "Мы продолжаем инвестировать в решения, которые обеспечивают комфорт наших посетителей и поддерживают экономику Украины."​​​​​​​​​​​​​​​​.

Справка. Respublika Park – супер-региональный ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общая площадь – 300 000 кв.м. Владелец Respublika Park — компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, которая была основана в Вене в 2013 году и работает в сфере недвижимости. В настоящее время акционер Республика Парк крепко представлен ​​на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер Respublika Park.