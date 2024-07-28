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Lufthansa готовит миллионные иски против экоактивистов, блокировавших работу аэропортов

Воскресенье, 28 июля 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Европейская правда

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa готовится подать иски к активистам группы Letzte Generation ("Последнее поколение") из-за блокирования работы аэропорта во Франкфурте-на-Майне на этой неделе, что нанесло компании многочисленные убытки.

Об этом представитель перевозчика сказал в комментарии Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Представитель Lufthansa утверждает, что компания подаст иски после последней акции Letzte Generation во Франкфурте – "так же, как мы это сделали после акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине".

"Уже сейчас можно предположить, что сумма ущерба будет значительно выше, поскольку пострадало значительно больше рейсов и пассажиров, и больше самолетов пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Сейчас мы определим точную сумму убытков", – добавил он.

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После блокирования аэропорта Берлина в ноябре 2022 года, а также Гамбурга и Дюссельдорфа в июле 2023-го, Lufthansa подала иски против экоактивистов на общую сумму 740 тысяч евро. Пока что ни один из террористов не выплатил компенсацию.

Ранее на этой неделе активисты из группы "Последнее поколение" заблокировали работу аэропорта Франкфурта, приклеив себя к взлетно-посадочным полосам. В результате пришлось отменить около 230 из 1400 запланированных рейсов, семерых активистов задержали.

Перед тем аналогичную акцию организовали в аэропорту Кельна. После этого немецкие политики призвали усилить защиту аэропортов, чтобы предотвратить подобные инциденты.

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Европейская правда

Германия авиа
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