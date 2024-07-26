Все инвестпроекты из "черного списка" НКЦБФР продолжают работать

Все компании, которые есть в списке сомнительных инвестиционных проектов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжают работать.

Об этом рассказал член НКЦБФР Ираклий Барамия, пишет LIGA.net.

"Сейчас из 330 проектов из списка работает около 70%. Тогда как остальные 30% тоже работают, но уже под новыми названиями и вебадресами", - отметил Ираклий Барамия.

Кейсов, которые официально добиваются того, чтобы их исключили из "черного списка" НКЦБФР, только несколько.

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"В Комиссию поступало более десяти обращений от проектов об исключении их из списка. Небольшое количество из них пытается решить этот вопрос в судебном порядке", - рассказал Ираклий Барамия.

Сейчас из списка сомнительных инвестиционных проектов НКЦБФР была исключена только харьковская компания "Симкорд" Александра Кудя, продвигающая социальную сеть "Система Bitbon". Основанием для его исключения из черного списка стало решение Харьковского окружного административного суда от августа 2023 года.

Суд решил, что компания не должна находиться в списке сомнительных проектов из-за того, что не осуществляет деятельность на фондовом рынке - "соответствующая лицензия компании не выдавалась".

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В самих компаниях из "черного списка" свое присутствие в перечне сомнительных инвесткомпаний НКЦБФР обычно объясняют клиентам (тем, которые спрашивают) как ошибку.

Перечень сомнительных инвестиционных проектов появился на сайте фондового регулятора в августе 2020 года. Тогда в нем было 17 кейсов.

По замыслу НКЦБФР, "черный список" должен уберечь украинцев от рискованных вложений.

Напомним:

В начале июля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов.

Экономическая правда