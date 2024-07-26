United24 собрал 500 тысяч долларов для Украины с помощью Lego

Платформа United24 завершила две части проекта Ukraine in LEGO Bricks, благодаря которым было собрано более 500 тысяч долларов для Украины.

Об этом говорится в релизе United24, который был предоставлен для ЭП.

"Благодаря двум частям проекта, в которых представили восемь конструкторов, посвященных архитектурным памятникам - объектам культурного наследия Украины, было собрано более 500 000$", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, собранные с розыгрыша первого "дропа" конструкторов, были направлены на направление "Восстановление Украины", со второго - на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области.

Реклама:

United24

В то же время в день закрытия сбора United24 подарили освобожденному из российского плена заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу LEGO-модель Ханского дворца. Для создания модели было использовано 2238 деталей, а ее вес составляет 1,227 кг. Ханский дворец - единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, отмечает платформа.

Напомним:

United24 и Lego Creators создали новые конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям. Среди них – Киевские Золотые ворота, бахчисарайский Ханский дворец, одесская опера.

Реклама:

Все собранные средства пойдут на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, куда 11 октября 2022 попала российская ракета.

Экономическая правда.