На Хмельницкую АЭС доставили новую технику для достройки энергоблоков
На Хмельницкую АЭС доставили новую технику, которая будет задействована для достройки энергоблоков станции.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Для выполнения части работ на площадке станции строители получили новую современную технику - мощный бульдозер Sinomach GTY 220", - говорится в сообщении.
Он предназначен для планирования земельных работ, срезания и перемещения слоя почвы.
Напомним:
Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Достроить энергоблок №3 на ХАЭС планируют в течение трех лет, а №4 - через год-полтора после третьего.
Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.
Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).
Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС).
Экономическая правда.