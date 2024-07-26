На Хмельницкую АЭС доставили новую технику для достройки энергоблоков

На Хмельницкую АЭС доставили новую технику, которая будет задействована для достройки энергоблоков станции.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Для выполнения части работ на площадке станции строители получили новую современную технику - мощный бульдозер Sinomach GTY 220", - говорится в сообщении.

Он предназначен для планирования земельных работ, срезания и перемещения слоя почвы.

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Напомним:

Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Достроить энергоблок №3 на ХАЭС планируют в течение трех лет, а №4 - через год-полтора после третьего.

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Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС).

Экономическая правда.