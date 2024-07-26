На тендер по ремонту "Охматдета" подались 14 фирм: самое дорогое предложение - 625 миллионов 

На тендер по восстановлению разрушенного российскими ракетами корпуса больницы "Охматдет" 25 июля подали предложения 14 компаний. Самое дешевое - 42 млн грн, самое дорогое 625 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на тендерную площадку "Smarttender".

После получения предложений должны состояться дополнительные переговоры с участниками для окончательного отбора победителя.

Тендер проводит "Благотворительный фонд „Охматдет - здоровое детство". Это не государственное учреждение, которое оперирует деньгами благотворителей. Поэтому тендер проводится не в государственной системе "Прозорро", а на коммерческой площадке. И по отличным от государственных правилах. В этом случае победитель будет определяться не по цене предложения, а по сумме баллов по различным критериям оценки.

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Как пишет издание, у тендера не было ожидаемой стоимости. Участники подавали свои предложения, исходя из собственной оценки того, сколько должно стоить выполнение работ по 21 позиции вместе с проектированием (например, замена окон из алюминиевого профиля, замена поврежденного линолеума и т.д.).

"Но уже очевидно, что не все участники правильно заполнили свое предложение. Например, фирма "Глассо" указала стоимость только пяти первых позиций, поэтому ее предложение и стоит 42 млн грн - втрое дешевле следующей по цене фирмы", - отметили „Наші гроші".

Кроме полного, реалистичного и конкурентного ценового предложения, участники должны были подать подтверждение наличия персонала, материально-технической базы, опыта аналогичных работ (сложные фасадные работы в центральной части большого города). Каждому из этих критериев предоставляется определенное количество баллов, которые входят в окончательную оценку предложения вместе с оценкой презентации, проводимой на онлайн-встрече. Максимальная оценка - 100 баллов.

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Для участия в финальном отборе надо набрать не менее 70 баллов.

На тендер подала предложение фирма "Риола-модуль", которая строила этот корпус и которая после удара ракетой уже успела бесплатно выполнить ремонт так называемых "чистых помещений" (там, где необходима стерильность, например, операционные). Уже частично заменены конструкции стен и потолков, поврежден линолеум. Об этом фирма сообщила в письме, которое загрузила в составе своего предложения.

На тендерной площадке не обнародованы данные о сроках онлайн переговоров заказчика с участниками. Планируется, что подрядчик в конце концов должен выполнить ремонт внутренних помещений и замену окон за 45 дней, а фасадные работы завершить за 5 месяцев.

Напомним:

Накануне благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство" объявил тендер на ремонт фасада и внутренней отделки больницы, пострадавшей в результате российской ракетной атаки 8 июля.

Экономическая правда