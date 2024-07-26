Пентагон обнаружил бухгалтерские ошибки в помощи для Украины на 2 миллиарда долларов

Погрешность возникла из-за неправильной оценки стоимости боеприпасов, ракет и другого оружия, отправленного в Украину: общая сумма допущенных ошибок возрастает до 8,2 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на правительство США.

Пентагон обнаружил дополнительные ошибки в расчетах боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленных в Украину, на сумму 2 млрд долл, что увеличило общую сумму неправильно оцененных материалов до 8,2 млрд долл.

Сообщается, что министерство обороны США столкнулось с проблемами точной оценки оборонных товаров, отправленных в Украину, из-за нечеткости бухгалтерских определений.

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В 2023 году Пентагон заявил, что для подсчета миллиардных объемов материалов, отправленных в Украину, сотрудники использовали восстановительную стоимость вместо амортизационной стоимости.

Ошибка на 6,2 млрд долл открыла путь для отправки в Киев еще миллиардов долларов.

С того времени было обнаружено еще 2 млрд долл завышенной стоимости. Как следствие, в Украину может быть отправлено дополнительно вооружение на сумму 2 млрд долл, чтобы покрыть сумму помощи, утвержденную администрацией Байдена.

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Отмечается, что нечеткое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке для Администрации Президента привели к несоответствиям в отчетности о стоимости военной помощи.

К примеру 10 транспортных средств были оценены в 7 050 000 долл, тогда как сопроводительная документация свидетельствует, что они должны были быть оценены в ноль, то есть по их остаточной стоимости.

Министерство обороны заявило, что согласилось со всеми рекомендациями и обозначило меры для решения этих проблем.

Напомним:

Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине.

Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, произведенные крупнейшими китайскими производителями, компаний CATL и BYD.