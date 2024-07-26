США угрожают банкам Индии санкциями из-за сотрудничества с Россией

Индийские банки попадут под санкции и потеряют доступ к финансовой системе США, если будут сотрудничать с российским оборонно-промышленным комплексом.

Об этом сообщает The Moscow Times, со ссылкой на документ Ассоциации банков Индии.

"Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких, как станки и микроэлектроника, и обращаются к иностранным финансовым учреждениям для упрощения этих операций", – говорится в письме американского Минфина.

Отмечается, что в связи с этим США призывает ассоциацию в течение 30 дней принять меры для информирования индийского бизнеса о возможных санкциях США.

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При этом в письме отсутствуют конкретные претензии к индийским банкам, а содержатся лишь общие наставления по поводу того, как, по мнению Вашингтона, должны действовать страны-партнеры США для того, чтобы лишить Россию материальных и финансовых инструментов вести войну.

Сообщается, что одновременно с этим заместитель министра финансов США подчеркнул, что США стремятся развивать экономическое сотрудничество с Индией и считают ее одним из своих ведущих торговых партнеров. В частности, он напомнил, что за прошедшие десять лет товарооборот двух стран вырос на 110%.

Также в документе говорится о том, что предупреждение основывается на указе президента Джо Байдена от декабря прошлого года, который допускает введение санкций против иностранных банков за осуществление платежей в интересах подсанкционных российских компаний и военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

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В сообщении добавляют, что в июне США расширили этот механизм, включив в определение ВПК РФ всех подсанкционных лиц, в том числе российские банки.

Напомним:

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.

Шанхайская дочка ВТБ и мелкие приграничные китайские банки, через которые Россия и Китай собирались проводить платежи без лишних проволочек, ограничили конвертацию рублей в юани.