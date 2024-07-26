Цены на нефть снижаются третью неделю подряд: причины

Цены на нефть несколько выросли в пятницу, но остаются на пути снижения третью неделю подряд.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы нефти марки Brent выросли на 12 центов, или на 0,2%, до 82,49 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на сентябрь выросли на 13 центов, или на 0,2%, до 78,41 доллза баррель.

Рост в пятницу и четверг, который произошел в основном благодаря данным, показавшим, что экономика США росла быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, был омрачен более широким падением в течение последних недель.

Реклама:

Отмечается, что за последние 3 недели бенчмарки упали примерно на 5%. Нефть марки Brent на этой неделе торгуется с незначительным снижением, тогда как WTI упала более чем на 2%.

Китайские данные на этой неделе показали, что видимый спрос на нефть в Китае упал на 8,1% до 13,66 млн баррелей в сутки в июне, что вызвало беспокойство относительно потребления.

Сообщается, что также на цены повлияли надежды на окончание войны в Газе.

Реклама:

Вице-президент США Камала Харрис в четверг давила на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот помог заключить соглашение о прекращении огня, которое бы облегчило страдания палестинского гражданского населения.

Прекращение огня в Газе было предметом переговоров в течение нескольких месяцев. Американские чиновники считают, что стороны как никогда близки к соглашению о шестинедельном прекращении огня в обмен на освобождение Хамасом женщин, больных, пожилых людей и раненых заложников.

Напомним:

Нефть падает в цене из-за переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке и опасения относительно спроса в Китае.