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Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго

Пятница, 26 июля 2024, 09:00 - Артур Крыжный , Украинская правда

Ночью 26 июля российские войска нанесли удары по объектам Укрэнерго в Житомирской и Черниговской областях, в результате чего исчезал свет у ряда абонентов.

Источник: Укрэнерго в Telegram

Дословно Укрэнерго: "Обесточивались бытовые абоненты в отдельных районах Житомирщины".

Детали: Сообщается, что на утро энергоснабжение большинства абонентов восстановили. Ремонтные работы продолжаются. 

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Предыстория:

Украинская правда.

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энергетика электроэнергия Украина
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