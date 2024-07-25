Еще одного чиновника метро Киева отправили под круглосуточный домашний арест

Начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" Владимиру Сидоренко избран круглосуточный домашний арест из-за подтопления синей ветки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры г. Киева в рамках производства по подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен"", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения - до 23.09.2024 года.

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Напомним:

Киевская городская прокуратура заявила, что по результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

"Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, повлекших разгерметизацию данного тоннеля, не установлено", - отмечается в сообщении.

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Экономическая правда