Общая ситуация в энергосистеме улучшилась - Шмыгаль

Общая ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, но ремонты ее объектов продолжаются.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты", - сказал Шмыгаль на выездном заседании правительства в Херсонской области в четверг.

Что касается Херсонщины, то, по словам премьера, в области также продолжается активная подготовка, в частности, "Херсонтеплоэнерго" уже имеет семь когенерационных установок, полученных в рамках сотрудничества с USAID.

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Кроме того, происходит обеспечение автономности медучреждений. Из девяти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в восьми, резервные скважины - в пяти, резервное электропитание есть во всех девяти.

Напомним:

На утро 25 июля потребление электроэнергии в Украине на 6% меньше, чем его прогнозируемый уровень (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.

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Экономическая правда