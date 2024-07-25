Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего

С начала 2024 года агросектор Украины привлек 62,9 млрд кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

С начала года 9075 аграриев привлекли 62,9 млрд кредитных средств из банков. По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" 5491 хозяйство получило господдержку кредитами на сумму 25,83 млрд.

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

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Киевская - 16,08 млрд грн для 881 предприятие;

Днепропетровская - 4,17 млрд грн для 679;

Черкасская - 3,96 млрд грн для 380 агрохозяйств;

Кировоградская - 3,9 млрд грн для 1 093;

Львовская - 3,84 млрд грн для 567;

Одесская - 3,62 млрд грн для 777;

Винницкая - 3,37 млрд грн для 864;

Тернопольская - 3,35 млрд грн для 330.

Если верифицировать количество получения кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9", большинство кредитных проектов поддержано в следующих областях:

Киевская - 3,19 млрд грн для 534 хозяйств;

Кировоградская - 2,47 млрд грн для 730;

Винницкая - 2,3 млрд грн для 546;

Одесская - 2,15 млрд грн для 519;

Харьковская - 2 млрд грн для 318;

Днепропетровская - 1,58 млрд грн для 351;

Волынская - 1,5 млрд грн для 289.

Напомним:

Кабинет министров на заседании во вторник утвердил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года. Среди предложенных мер - создание госрезервов, разминирование угодий и возможное регулирование цен на еду.

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В налоговом комитете парламента создали рабочую группу, которая должна разработать законопроект по снижению акцизов на топливо для сельхозтехники.

В июне аграриям начислили за май компенсации за приобретенную украинскую сельскохозяйственную технику на 18,6 млн грн.