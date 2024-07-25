Украинские аграрии привлекли 62,9 миллиарда кредитов: в каких областях больше всего
С начала 2024 года агросектор Украины привлек 62,9 млрд кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.
С начала года 9075 аграриев привлекли 62,9 млрд кредитных средств из банков. По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" 5491 хозяйство получило господдержку кредитами на сумму 25,83 млрд.
Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:
- Киевская - 16,08 млрд грн для 881 предприятие;
- Днепропетровская - 4,17 млрд грн для 679;
- Черкасская - 3,96 млрд грн для 380 агрохозяйств;
- Кировоградская - 3,9 млрд грн для 1 093;
- Львовская - 3,84 млрд грн для 567;
- Одесская - 3,62 млрд грн для 777;
- Винницкая - 3,37 млрд грн для 864;
- Тернопольская - 3,35 млрд грн для 330.
Если верифицировать количество получения кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9", большинство кредитных проектов поддержано в следующих областях:
- Киевская - 3,19 млрд грн для 534 хозяйств;
- Кировоградская - 2,47 млрд грн для 730;
- Винницкая - 2,3 млрд грн для 546;
- Одесская - 2,15 млрд грн для 519;
- Харьковская - 2 млрд грн для 318;
- Днепропетровская - 1,58 млрд грн для 351;
- Волынская - 1,5 млрд грн для 289.
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