В рамках меморандума кредитования энергетики банки получили заявок на 38 миллиардов

В рамках меморандума о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры банки получили заявок на 38 миллиардов гривен, одобрили - на 3 миллиарда.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время пресс-брифинга по монетарной политике.

"С 1 июня по 21 июля общий объем заявок в банки на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры составляет 38 миллиардов. За последнюю неделю получено заявок на 7 миллиардов", - заявил он.

Так, с 1 июня банки одобрили заявок на 3 миллиарда гривен - это или уже подписанные соглашения, или соглашения, которые будут подписаны.

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"За несколько недель имеем портфель кредитов на развитие энергетических мощностей на 337 миллионов гривен", - добавил Пышный.

Напомним:

17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

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Экономическая правда.