В рамках меморандума кредитования энергетики банки получили заявок на 38 миллиардов
В рамках меморандума о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры банки получили заявок на 38 миллиардов гривен, одобрили - на 3 миллиарда.
Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время пресс-брифинга по монетарной политике.
"С 1 июня по 21 июля общий объем заявок в банки на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры составляет 38 миллиардов. За последнюю неделю получено заявок на 7 миллиардов", - заявил он.
Так, с 1 июня банки одобрили заявок на 3 миллиарда гривен - это или уже подписанные соглашения, или соглашения, которые будут подписаны.
"За несколько недель имеем портфель кредитов на развитие энергетических мощностей на 337 миллионов гривен", - добавил Пышный.
Напомним:
17 крупнейших банков Украины во время Банковского форума "Экономической правды" подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.
Экономическая правда.