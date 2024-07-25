"Леса Украины" вышли на 90% выполнения сделок купли-продажи древесины на биржах

Государственное предприятие "Леса Украины" уже три года реализует необработанную древесину на лицензированных биржах и вышло почти на 90% выполнения договоров купли-продажи.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец, передает "Интерфакс-Украина".

"Отказ от непрозрачных прямых договоров был по большей части нашим политическим решением. Многие другие лесопользователи и после 2021 года продолжили работать по-старому. Мы создали конкурентный, справедливый и прозрачный для всех предпринимателей доступ к ресурсу", - написал он в Facebook.

Болоховец напомнил, что одновременно в отрасли началась реформа и было создано ГП "Леса Украины".

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Он обратил внимание, что реформа и прозрачная система реализации детенизировали финансовый ресурс, который всегда находился в тени. Рентабельность производства с нескольких процентов увеличилась до 16%. За последние полтора года прибыль "Лесов Украины" достигла 5,35 млрд грн.

Госпредприятие полностью отказалось от госдотаций на поддержку лесных хозяйств юга и востока. Начиная с 2023 года, компанией уплачено почти 15 млрд грн налогов и сборов. Только за первое полугодие этого года ВСУ было безвозмездно передано древесины на четверть миллиарда гривен.

Кроме того, госпредприятие начало масштабные инвестиции в систему противодействия пожарам и развитие лесной дорожной инфраструктуры. Средняя зарплата на предприятии выросла до более 24 тыс. грн.

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Как сообщалось, в Украине с 2016 года началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже введена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", который содержит перечень лесорубных билетов на заготовку древесины и позволяет проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.

С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" начало пилотный проект по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.

Напомним:

Государственное предприятие "Леса Украины" за полгода 2024 года заработало 11,14 млрд грн, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отсутствие собственной переработки полностью компенсировано увеличением реализации необработанной древесины на 15%.

Экономическая правда