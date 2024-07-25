"Укрнафта" закупает три электростанции: ожидаемая стоимость 2,5 млрд 

"Укрнафта" закупает три газопоршневые когенерационные установки общей мощностью от 72 МВт, с услугами монтажа и ввода в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующие тендеры опубликованы в государственной системе закупок Prozorro.

Первая установка, общей мощностью 27-30 МВт, должна иметь 3 газопоршневых двигателя; электрический коэффициент полезного действия не менее 46%. Ожидаемая стоимость 960 млн грн.

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Вторая - 27-30 МВт, три газопоршневых двигателя, электрический КПД не менее 46%. Ожидаемая стоимость 960 млн грн.

Третья - 18-20 МВт, 2 газопоршневых двигателя. Электрический КПД не менее 46%. Ожидаемая стоимость 640 млн грн.

"Все три установки должны быть новыми и иметь соответствующие системы удаленного контроля и безопасности", - говорится в сообщении.

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Монтаж, шеф-надзор за монтажом, пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию осуществляется победителем тендера. Также именно поставщик установок проводит обучение для персонала.

Гарантия на каждую установку - не менее 24 месяцев с даты поставки.

"Установка трех современных электростанций позволит компании поддержать собственные технологические потребности и усилить энергосистему Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

В трех районах Киевской области установят 19 когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт для обеспечения электроэнергией и теплом граждан восьми населенных пунктов.

Экономическая правда