В Украине после снижения резко выросли цены на арбузы: причина 

В Украине выросли отпускные цены на арбузы на 23%

Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.

"Подорожание связывают с сокращением предложения арбузов из местных хозяйств. Из-за высокой температуры воздуха и засухи, которые уже которую неделю наблюдаются в большинстве регионов страны, часть урожая этих бахчевых погибла в полях", - говорится в сообщении.

По данным EastFruit, сейчас производителям удается отгружать арбузы по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Однако игроки рынка считают такую ситуацию временным явлением.

Реклама:

По их словам, как только уборочные работы возобновятся, предложение арбуза на рынке возрастет, что приведет к стремительному ценовому снижению.

"Несмотря на подорожание, сегодня арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года", - пишет EastFruit.

Напомним:

Реклама:

Цены на арбузы 18 июля минимум на 35% ниже, чем неделей ранее.

Экономическая правда