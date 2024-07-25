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В Украине после снижения резко выросли цены на арбузы: причина 

Четверг, 25 июля 2024, 11:25 - Виктор Волокита

В Украине выросли отпускные цены на арбузы на 23%

Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit. 

"Подорожание связывают с сокращением предложения арбузов из местных хозяйств. Из-за высокой температуры воздуха и засухи, которые уже которую неделю наблюдаются в большинстве регионов страны, часть урожая этих бахчевых погибла в полях", - говорится в сообщении. 

По данным EastFruit, сейчас производителям удается отгружать арбузы по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Однако игроки рынка считают такую ситуацию временным явлением. 

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По их словам, как только уборочные работы возобновятся, предложение арбуза на рынке возрастет, что приведет к стремительному ценовому снижению. 

"Несмотря на подорожание, сегодня арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года", - пишет EastFruit. 

Напомним:

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Цены на арбузы 18 июля минимум на 35% ниже, чем неделей ранее.

Экономическая правда

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