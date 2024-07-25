В Украине после снижения резко выросли цены на арбузы: причина
В Украине выросли отпускные цены на арбузы на 23%
Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.
"Подорожание связывают с сокращением предложения арбузов из местных хозяйств. Из-за высокой температуры воздуха и засухи, которые уже которую неделю наблюдаются в большинстве регионов страны, часть урожая этих бахчевых погибла в полях", - говорится в сообщении.
По данным EastFruit, сейчас производителям удается отгружать арбузы по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Однако игроки рынка считают такую ситуацию временным явлением.
По их словам, как только уборочные работы возобновятся, предложение арбуза на рынке возрастет, что приведет к стремительному ценовому снижению.
"Несмотря на подорожание, сегодня арбузы в Украине предлагаются к продаже в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года", - пишет EastFruit.
Напомним:
Цены на арбузы 18 июля минимум на 35% ниже, чем неделей ранее.
Экономическая правда