Первое в Украине подозрение в контрабанде товаров: попался житель Буковины

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении мужчине, который пытался тайно ввезти в Украину сырье для изготовления табачных изделий.

Об этом говорится на сайтах Офиса генерального прокурора и БЭБ.

По данным следствия, житель Черновицкого района, направляясь из Румынии в Украину через пункт пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни, для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "зеленый коридор".

Этим он засвидетельствовал, что не перемещает товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Реклама:

"Однако при проведении углубленного осмотра транспортного средства таможенники обнаружили и изъяли из специально оборудованного в грузовом отсеке хранилища 55 коробок с фильтр-палочками для изготовления сигарет", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятого сырья достигает почти 13 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили правоохранители.

Реклама:

"Впервые в Украине лицу сообщено о подозрении в контрабанде товаров", - добавили в прокуратуре.

Напомним:

С 1 июля, согласно Закону Украины от 09.12.2023 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров", установлена уголовная ответственность за контрабанду товаров.

Экономическая правда