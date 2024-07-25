Первое в Украине подозрение в контрабанде товаров: попался житель Буковины
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении мужчине, который пытался тайно ввезти в Украину сырье для изготовления табачных изделий.
Об этом говорится на сайтах Офиса генерального прокурора и БЭБ.
По данным следствия, житель Черновицкого района, направляясь из Румынии в Украину через пункт пропуска "Порубное-Сирет" Черновицкой таможни, для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "зеленый коридор".
Этим он засвидетельствовал, что не перемещает товаров, подлежащих обязательному декларированию.
"Однако при проведении углубленного осмотра транспортного средства таможенники обнаружили и изъяли из специально оборудованного в грузовом отсеке хранилища 55 коробок с фильтр-палочками для изготовления сигарет", - говорится в сообщении.
Стоимость изъятого сырья достигает почти 13 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили правоохранители.
"Впервые в Украине лицу сообщено о подозрении в контрабанде товаров", - добавили в прокуратуре.
Напомним:
С 1 июля, согласно Закону Украины от 09.12.2023 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров", установлена уголовная ответственность за контрабанду товаров.
Экономическая правда