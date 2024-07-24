Все разделы
Укр / Рус

В первом полугодии ПриватБанк увеличил прибыль

Среда, 24 июля 2024, 19:25 - Виктор Волокита

По результатам первого полугодия чистая прибыль ПриватБанка достигла 30,6 млрд грн, что на 3% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Как говорится в сообщении, за первые 6 месяцев 2024 года общий объем кредитного портфеля нетто превысил 102 млрд грн, что является рекордом в истории банка. 

В целом кредитные портфели ПриватБанка для бизнеса и населения по сравнению с итогами 6 месяцев 2023 года увеличились на 26,2 млрд грн (34%). 

Реклама:

Согласно сообщению, с начала 2024 средства клиентов на гривневых счетах в ПриватБанке выросли более чем на 30 млрд грн (8%). 

По сравнению с первым полугодием прошлого года средства клиентов на гривневых счетах выросли почти на 70 млрд грн (20%). 

"Финансовый результат банка до налогообложения составляет 40,7 млрд грн, что на 11 % больше, чем в первом полугодии 2023-го", - добавили в банке. 

Реклама:

Напомним:

67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали украинские банки за первые пять месяцев 2024 года. Это на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Экономическая правда

Приватбанк прибыль
Реклама:
Материалы по теме
Наблюдательный совет ПриватБанка назначил нового заместителя председателя правления  15 июля 2024, 10:39
ПриватБанк предоставляет 120 миллионов на газогенераторные установки  11 июля 2024, 12:44
ПриватБанк поможет в восстановлении разрушенной от вражеской атаки детской больницы "Охматдет" 8 июля 2024, 16:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте