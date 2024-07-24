В первом полугодии ПриватБанк увеличил прибыль
По результатам первого полугодия чистая прибыль ПриватБанка достигла 30,6 млрд грн, что на 3% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как говорится в сообщении, за первые 6 месяцев 2024 года общий объем кредитного портфеля нетто превысил 102 млрд грн, что является рекордом в истории банка.
В целом кредитные портфели ПриватБанка для бизнеса и населения по сравнению с итогами 6 месяцев 2023 года увеличились на 26,2 млрд грн (34%).
Согласно сообщению, с начала 2024 средства клиентов на гривневых счетах в ПриватБанке выросли более чем на 30 млрд грн (8%).
По сравнению с первым полугодием прошлого года средства клиентов на гривневых счетах выросли почти на 70 млрд грн (20%).
"Финансовый результат банка до налогообложения составляет 40,7 млрд грн, что на 11 % больше, чем в первом полугодии 2023-го", - добавили в банке.
Напомним:
67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали украинские банки за первые пять месяцев 2024 года. Это на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Экономическая правда