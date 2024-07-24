В первом полугодии ПриватБанк увеличил прибыль

По результатам первого полугодия чистая прибыль ПриватБанка достигла 30,6 млрд грн, что на 3% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, за первые 6 месяцев 2024 года общий объем кредитного портфеля нетто превысил 102 млрд грн, что является рекордом в истории банка.

В целом кредитные портфели ПриватБанка для бизнеса и населения по сравнению с итогами 6 месяцев 2023 года увеличились на 26,2 млрд грн (34%).

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Согласно сообщению, с начала 2024 средства клиентов на гривневых счетах в ПриватБанке выросли более чем на 30 млрд грн (8%).

По сравнению с первым полугодием прошлого года средства клиентов на гривневых счетах выросли почти на 70 млрд грн (20%).

"Финансовый результат банка до налогообложения составляет 40,7 млрд грн, что на 11 % больше, чем в первом полугодии 2023-го", - добавили в банке.

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Напомним:

67,97 млрд грн прибыли после налогообложения заработали украинские банки за первые пять месяцев 2024 года. Это на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Экономическая правда