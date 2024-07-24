Правительство Чехии выделяет более 21 миллиона долларов на поддержку экономики и развития Украины

Чехия второй год подряд выделяет более 21 миллиона долларов только на гуманитарную поддержку, развитие и экономическую помощь Украине.

Об этом сообщает премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала, передает "Укринформ".

В этом году, по словам Фиалы, Чехия выделит 500 млн крон (более 21 млн долл) в качестве гуманитарной поддержки, поддержки программ развития и на экономическую помощь Украине.

"За первые шесть месяцев этого года уже потрачено примерно половину этой суммы. Чешские фирмы будут поставлять, например, водоочистные установки и оборудование для хирургических кабинетов или реабилитационных центров Днепропетровской области", – сказал Фиала.

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Он проинформировал, что в прошлом году была выделена такая же сумма, 500 миллионов крон, на проекты в рамках гуманитарной, экономической помощи и на развитие Украины. В частности, в ее рамках Чехия способствовала разминированию пострадавших от войны сельскохозяйственных территорий в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Он также привел другой пример помощи: компания GENTEC из Брно, которая работает в сфере поставок энергетических технологий, в частности когенерационных установок, выиграла в международных тендерах и поставила в Украину 30 когенерационных установок на сумму более 400 миллионов крон (почти 17 млн долл).

Фиала также отметил, что чешские компании поддерживают Украину с самого начала полномасштабного российского вторжения. Уже в первый год они начали налаживать контакты с новыми партнерами, ездить в Украину с деловыми миссиями.

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К восстановлению Украины, в том числе благодаря поддержке правительства, приобщаются все больше чешских фирм. Они участвуют в конкурсах на государственные заказы и получают контракты благодаря своей экспертизе.

Премьер Чехии напомнил о чешских гуманитарных организациях, волонтерах, которые собрали "несколько миллиардов крон" для помощи Украине.

Напомним:

Германия, Польша и Чехия обратились к Европейскому Союзу о предоставлении финансовой поддержки для покрытия расходов связанных с помощью украинским беженцам.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна республика доказала, что смогла избавиться от зависимости от российского газа.