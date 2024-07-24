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За рубежом возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин

Среда, 24 июля 2024, 17:34 - Виктор Волокита

С 24 июля обособленные зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин.

Об этом говорится в сообщении госпредприятия. 

В сообщении отмечается, что для получения услуг, указанной категории граждан необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода. 

Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным.

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"Осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и Милане (Италия)", - отметили в ГП „Документ". 

Напомним:

Обособленные зарубежные филиалы ГП "Документ" не принимали заявок и не выдавали документов с конца апреля после выхода соответствующего постановления Министерства иностранных дел.

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Экономическая правда
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