Почти 11,6 тысячи семей получили кредиты по программе "еОселя": как податься

Украинские семьи получили кредиты на более 18 млрд грн от старта программы "еОселя".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Почти 11,6 тысячи семей получили кредиты на сумму более 18,4 млрд грн по программе "еОселя".

Только за прошедшую неделю выдали 128 кредитов на 228 млн гривен. В частности их получили:

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под 3% - 70 военнослужащих и силовиков, 12 педагогов, 9 медиков и 3 ученых;

под 7% - 25 украинцев без собственного жилья, 3 ВПЛ и 6 ветеранов.

На сегодня взять кредит по программе "еОселя" можно в 10 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и ТАСКОМБАНК.

Программа реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжитло".

Программа доступного кредитования жилья "еОселя" - одна из составляющих политики "Сделано в Украине", инициированной Владимиром Зеленским.

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Напомним:

Более 4200 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе еОселя с начала 2024 года.

По программе доступной ипотеки "еОселя" выдано льготных кредитов на 8,7 млрд грн с начала 2024 года.