Будут судить экс-министра инфраструктуры Пивоварского
Дело экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, которого обвиняют в злоупотреблении властью, передали в суд.
Об этом Пивоварский написал в Facebook.
"Сегодня я получил статус обвиняемого. Начинается новый этап в моем деле, которое дальше будет рассматриваться в суде и я должен буду доказать, что я не виноват", - сообщил экс-министр.
Напомним, НАБУ сообщило о подозрении Пивоварскому в 2023 году. Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 10 млн грн.
По версии стороны обвинения, в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем Владимиром Шульмейстером, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".
Как указывало САП, этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.
"Зато в соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями", - считает САП.
В результате, по мнению САП, ГП "АМПУ" был нанесен более $49,63 млн убытков.
Напомним:
Сейчас Андрей Пивоварский является руководителем компании WOG Holding.