Будут судить экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Дело экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, которого обвиняют в злоупотреблении властью, передали в суд.

Об этом Пивоварский написал в Facebook.

"Сегодня я получил статус обвиняемого. Начинается новый этап в моем деле, которое дальше будет рассматриваться в суде и я должен буду доказать, что я не виноват", - сообщил экс-министр.

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении Пивоварскому в 2023 году. Позже ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 10 млн грн.

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По версии стороны обвинения, в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем Владимиром Шульмейстером, который также был председателем Тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

Как указывало САП, этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

"Зато в соответствии с этим приказом государственному предприятию назначалась всего часть средств, другая часть взималась частными компаниями", - считает САП.

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В результате, по мнению САП, ГП "АМПУ" был нанесен более $49,63 млн убытков.

Напомним:

Сейчас Андрей Пивоварский является руководителем компании WOG Holding.