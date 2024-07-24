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Бизнес с начала года получил доступных кредитов на более 50 миллиардов

Среда, 24 июля 2024, 16:50 - Артур Крыжный

В Украине с начала года предприниматели получили более 13 тысяч льготных кредитов на более чем 50 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"С начала 2024 года украинские предприниматели получили 13 394 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 50,8 млрд гривен. Две трети от этой суммы приходится на сектора сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение прошлой недели предприниматели взяли еще 275 таких кредитов на сумму 717 млн грн. Всего с начала действия программы было выдано 92,4 тыс. кредитов на сумму 317,7 млрд грн.

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С начала 2024 года предприниматели получили доступные кредиты по следующим целям:

  • 16,4 млрд грн - кредиты на пополнение оборотных средств;
  • 11,6 млрд грн - кредиты бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска;
  • 10,6 млрд грн - кредиты на развитие перерабатывающих предприятий;
  • 9,4 млрд грн - на реализацию инвестиционных проектов.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Экономическая правда.

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