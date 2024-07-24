За неделю в "Дії" забронировали более 55 тысяч работников критически важных предприятий 

Электронное бронирование в "Дії" для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны запущенное неделю назад позволило забронировать более 55 тысяч работников.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Более 55 тысяч работников критически важных предприятий забронировали через "Дію" за неделю.

Сообщается, что сервис устраняет человеческий фактор и значительно ускоряет процесс бронирования.

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Ранее информация проверялась неделями вручную.

"Вместе с Минэкономики и Минобороны автоматизировали все возможные процессы и сделали сервис прозрачным и быстрым. Сейчас среднее время на получение электронного бронирования - 15 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего запросов поступило из Киевской области - 19 468.

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Напомним:

В приложении "Дія" завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале "Дія" - планирует в начале июля начать бета-тест.

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Сообщалось, что процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.